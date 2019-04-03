Названы лучшие авиакомпании мира

Сайт и туристический агрегатор TripAdvisor опубликовал рейтинг самых лучших авиакомпаний мира. Лидировала в перечне сингапурская компания Singapore Airlines. Рейтинг опубликован на сайте ресурса.



Вторую позицию в списке занимают авиалинии Qatar Airways, а замыкают тройку лидеров EVA Air.



Помимо этого, авиалинии Emirates отмечены за лучший салон первого класса. А лучший бизнесс-класс имеют Qatar Airways.



Лучшей европейской компанией была признана Virgin Atlantic, а лучшим лоукостером назвали Jet2.com.

