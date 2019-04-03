«Правила выживания»: как безопасно ездить в поездах?

Сегодня, 3 апреля, в 13:45 на телеканале «Интер» – новый выпуск уникального ток-шоу о качестве жизни «Правила выживания». В этой программе зрители узнают, как обезопасить себя от травм во время путешествия на поезде и что делать, если с вами случилась неприятная ситуация в дороге.



Для многих украинцев путешествия железнодорожным транспортом – самый экономный и практичный способ поездки. Но покупая билет на поезд, мы даже не подозреваем, на что имеем право как пассажиры и какой трагедией может обернуться наша поездка. После того как в декабре 2018 года в железнодорожном вагоне на Надежду Полякову упала верхняя полка вместе с другой пассажиркой, она с трудом передвигается. У женщины были многочисленные переломы костей таза, она перенесла две сложные операции, но до сих пор не может полностью восстановиться. Добиться компенсации за нанесенный ущерб здоровью матери пытается ее сын – Александр Тронь. Мужчина приехал в студию «Правил выживания», чтобы предупредить других людей об опасности и добиться справедливости.



Кому жаловаться, если с вами случилась неприятная ситуация в поезде? О каких мерах предосторожности нужно помнить, чтобы обезопасить себя от травм?



«Пассажир, садясь в поезд, всегда должен проверять надежность крепления верхней полки, а если слышите подозрительные технические шумы или запахи – немедленно разыщите проводника и сообщите об этом, – советует эксперт ток-шоу Александр Бондаренко, координатор проекта «Поездка». – Если же проблемы во время поездки избежать не удалось, можно рассчитывать на возмещение ущерба, так как пассажиры «Укрзалізниці» застрахованы».







Почему пассажирам приходится ездить в нечеловеческих условиях? Какая сумма страховки предполагается в случае несчастного случая во время поездки? Как защитить себя и близких от неприятностей? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: автор сюжетов программы и ведущая Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок «Укрзалізниці» Александр Красноштан; координатор проекта «Поездка» Александр Бондаренко; начальник поезда Елена Кравченко; председатель Свободного профсоюза машинистов локомотивного депо «Кременчуг» Сергей Москалец; травматолог Владислав Залевский; правозащитник Максим Щербатюк. Своим опытом также поделятся звездные эксперты этого выпуска – актриса Нина Набока и ведущий Дмитрий Оськин.



«Я часто езжу поездами, это страшно! Постоянные сквозняки, грязь, в туалет зайти невозможно... Дошли до края! Когда дорожают железнодорожные билеты, нам объясняют, что нужно обновлять вагоны, но мы не видим улучшений, – считает Нина Набока. – Сегодня вся надежда на журналистов и программу «Правила выживания». Капля плотины рвет. Нужно говорить, кричать о ситуации. И тогда возможно, у кого-то зашевелится совесть, а качество нашей жизни изменится в лучшую сторону».



Выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный безопасным путешествиям в поездах, смотрите сегодня, 3 апреля, в 13:45 на телеканале «Интер».



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