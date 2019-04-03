В Киеве подросток под кайфом выпал с шестого этажа и выжил

В ночь со 2 на 3 апреля в Киеве 15-летний подросток в состоянии наркотического опьянения выпал из окна квартиры на шестом этаже. Об этом пишет "Информатор".



Инцидент произошел на улице Закревского, 5-а около 01:40. С шестого этажа дома выпал подросток 2003 года рождения. К счастью, парень выжил.



На место ЧП прибыли правоохранители и медики. Подросток признался врачам, что перед инцидентом употреблял наркотики, в частности, "марки". При этом, по словам его матери, она об этом не знала. Женщина думала, что ее сын пошел спать, перед этим они не ссорились.



Парня доставили в реанимацию детской больницы "Охматдет". По предварительным данным, он получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота, закрытую травму грудной клетки и перелом руки.

