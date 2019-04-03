ЦИК посчитала 99,9% протоколов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:05 среды, 3 апреля, обработала 99,92% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.



99,91% обработанных протоколов являются результатами голосования 18 880 715 избирателей.



Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:



Владимир Зеленский - 30,23% (5 709 378 избирателей)



Петр Порошенко - 15,95% (3 012 589 избирателей)



Юлия Тимошенко - 13,39% (2 529 408 избирателей).



В большинстве областей уже подсчитаны все 100% протоколов. Заканчивают считать в Винницкой, Киевской, Одесской и Черновицкой областях.

