ЦИК посчитала 99,9% протоколов
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:05 среды, 3 апреля, обработала 99,92% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.
99,91% обработанных протоколов являются результатами голосования 18 880 715 избирателей.
Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:
Владимир Зеленский - 30,23% (5 709 378 избирателей)
Петр Порошенко - 15,95% (3 012 589 избирателей)
Юлия Тимошенко - 13,39% (2 529 408 избирателей).
В большинстве областей уже подсчитаны все 100% протоколов. Заканчивают считать в Винницкой, Киевской, Одесской и Черновицкой областях.
Источник: Корреспондент
12:32