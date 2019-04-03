Суд снял арест с имущества Омеляна

Соломенский районный суд Киева снял арест с гаража во Львове, квартиры в Киеве и автомобиля BMW министра инфраструктуры Владимира Омеляна, против которого закрыли уголовное производство по обвинению в незаконном обогащении.



Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Омеляна Александр Лысак.



По его словам, суд удовлетворил ходатайство защиты об отмене ранее наложенного ареста на имущество Омеляна в рамках дела о незаконном обогащении.



В связи с этим, Омелян отныне имеет право распоряжаться имуществом на свое усмотрение, никаких ограничений уже нет.



Решение суд принял в среду.



Как сообщали Українськi Новини, САП попросила суд закрыть дело о незаконном обогащении Омеляна



Тем временем привлечение к уголовной ответствености за незаконное обогащение признано неконституционным.



22 февраля САП передала в суд обвинение Омеляна. Он обвиняется по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

