В Одессе курсанта ударили ножом в живот за отказ дать примерить фуражку

Одесские правоохранители задержали местного жителя, который ударил ножом в живот курсанта за отказ дать примерить форменный головной убор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на приморский отдел полиции Одессы.



Происшествие случилось на центральной улице города. Курсант одного из местных колледжей получил удар в живот от незнакомца за то, что отказал в просьбе примерить свой форменный головной убор.



Пострадавшего с проникающим ранением немедленно госпитализировала "скорая".



Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 22-летний местный житель.



Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

