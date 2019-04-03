Гройсман хочет ввести страхование от онкозаболеваний

В Украине до 2020 года необходимо ввести механизм страхования от онкологических заболеваний. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман 3 апреля на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV .



Гройсман сказал, что Национальная служба здоровья могла бы реализовать механизм страхования украинцев от онкологических заболеваний.



"Я считаю, что по крайней мере с 2020 года нужно ввести механизм гарантирования человеку, если не дай Бог произошло, получить необходимое финансирование на лечение. Возможно, через механизмы страхования, государственного страхования. Застраховать каждого гражданина в зоне риска онкологических заболеваний", - сказал премьер.

