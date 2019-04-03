Ляшко в отместку слил в сеть номера телефонов Коломойского и Зеленского

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который на выборах президента набрал всего 5,48% голосов снова оказался в центре скандала.



Он в своем Facebook выложил номера мобильных телефонов Игоря Коломойского, гендиректора канала Александра Ткаченко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.



Причем главный радикал объяснил свои действия банальной местью. Мол, кто-то из работников телеканала "1+1" ранее опубликовал в открытом доступе его телефон.



"Какая-то идиотка с "плюсов" слила мой номер телефона в интернет. И вот уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко - вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!", - написал Ляшко.

