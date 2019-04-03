Google официально "убил" свою соцсеть

Google официально начал процесс закрытия и удаления всех учетных записей пользователей на своей платформе социальной сети Google+, что знаменует конец попыткам компании напрямую конкурировать с Facebook и Twitter. Об этом пишет The Verge.



Ключевой причиной остановки Google+ стал "низкий уровень использования" ее. Кроме того, она создавала проблемы с безопасностью сервиса. Компания раскрыла две существенные утечки данных, которые могли бы раскрыть информацию десятков миллионов пользователей Google+ сторонним разработчикам.



Касательно данной проблемы Google заявил, что нет никаких доказательств того, что разработчики знали об этих багах или воспользовались ими.



В одно время с Google+ на цифровое кладбище продуктов компании также отправились достаточно популярный сервис Inbox и сервис сокращения ссылок Google URL Shortener.

