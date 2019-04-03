Журналистка "1+1" пригрозила Ляшко опубликовать его любовную переписку

Журналист канала 1+1 Ольга Василевская пригрозила главе Радикальной партии Олегу Ляшко опубликовать его любовную переписку, если он не извинится за то, что назвал ее "какой-то идиоткой с плюсов". Об этом О.Василевская написала на своей странице в Facebook.



Изначально конфликт возник из-за сюжета "ТСН". Журналисты в избирательную ночь изучали настроения в избирательных штабах кандидатов в президенты, который вышел в новостном выпуске на "1+1". В рамках сюжета фигурировал реальный телефонный номер Олега Ляшко, что и вызвало гнев главы "радикалов". После появления в эфире номера телефона, по словам Ляшко, его начали спамить тысячами сообщений, а ему, в свою очередь, пришлось сменить номер, которым он пользовался с 1998 года. Также Олег Ляшко выложил номера телефонов Коломойского, Зеленского и Ткаченко.



"Тут целый Олег Ляшко радикально назвал меня "какой-то идиоткой" из-за вот этого сюжета. Где пьяные сотрудницы его штаба в избирательную ночь бьют журналистов и царапают им глаза. Да, в отместку за поведение штабистки я не заблюрила правильный номер телефона Олега Валерьевича. Сознательно. Требую, чтоб Ляшко публично извинился за "идиотку". Или следующим номером опубликую нецензурную переписку Ляшко с влюбленным в него безответно однопартийцем, которую бережно храню в своём столе уже пару месяцев. И не собиралась сливать по причине собственной порядочности", - написала в ответ Ольга Василевская.

