Кремль отреагировал на планы НАТО в Черном море

Российские власти негативно относятся к заявлению представителя НАТО Кей Бейли Хатчисон о о намерении альянса гарантировать проход кораблей Украины через Керченский пролив. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в среду, 3 апреля.



"(Относимся) негативно, – заявил Песков в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. – Мы не понимаем, что имеется в виду.



По мнению представителя Кремля, "ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна". Песков считает, что в этом районе все происходит "в соответствии с международным правом и международными законами".



"Позиция РФ весьма последовательна и она тоже хорошо известна", – отметил пресс-секретарь Владимира Путина.



Что касается того, возможен ли вообще проход кораблей НАТО через Керченский пролив, то Песков заявил, что сначала необходимо дождаться соответствующего запроса.



"Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение. Речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос и гипотетически я не стал бы рассуждать", – резюмировал Песков.



Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс готовит пакет мер по сдерживанию действий России в Черноморском бассейне. Они предусматривают отправку в Черное море большого количества кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.



Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.



Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

