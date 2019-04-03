Супрун объяснила, какую помощь пациенты из "красного списка" получат бесплатно

Пациенты, которые не заключили декларацию со своим семейным врачом и попали в так называемый "красный список", смогут получать бесплатно лечение в экстренных и неотложных случаях. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.



"Что касается тех пациентов, которые еще не имеют декларации по семейным врачом, но они будут иметь, оказание помощи в неотложных состояниях, оказание экстренной помощи - любая ситуация, которая требует немедленной помощи, дальше будет предоставлена, а те, которые приходят к семейному врача, должны подписать декларацию", - пояснила Супрун.



По ее словам, в любой стране необходима регистрация пациентов, чтобы в Минздраве знали, "куда деньги передавать".



При этом, Супрун добавила, что сейчас декларации подписали около 27 млн пациентов в Украине, а больницы, которые сотрудничают с реформой, уже получают большее финансирование.

