В Украине может появиться новый праздник - День программиста

На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция с предложением установить 13 сентября новый профессиональный праздников - День программиста.



С текстом петиции можно ознакомиться на странице официального представительства Президента Украины.



"Сегодня без компьютера ничего не возможно сделать, банковские переводы, хирургические операции, электронные очереди, электронные билеты, голосование в советах, местные и государственные сайты, неужели мы не заслуживаем профессиональный праздник?", - пояснил свою позицию автор.



Выбранную дату для учреждения нового профессионального праздника автор петиции объясняет тем, что 13 сентября - это 256-й день года, а число 256 имеет определенное значение в работе программиста.



"Число 256 (28) выбрано потому, что это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Также это максимальная целая степень числа 2, которая не превышает количества дней в году (365 или 366)", - отмечается в петиции.



С 29 марта, когда была зарегистрирована петиция, инициатива набрала пока только 46 голосов из 25 тыс. необходимых.

