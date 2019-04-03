Кабмин одобрил концепцию развития горных территорий украинских Карпат

Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития горных территорий украинских Карпат в четырех областях страны.



"Горные территории Карпатского региона – Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области, всегда находились в зоне особого внимания государства. Это территория почти 60 тыс. кв. км, с 715 горными населенными пунктами, подавляющее большинство из которых (94%) - села и почти 978 тыс. жителей", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины в среду.



Отмечается, что концепция базируется на четырех основных приоритетах: формирование конкурентной экономики горных территорий; развитие транспортной, производственной и социальной инфраструктуры; развитие туристического потенциала; обеспечение экологической безопасности.



"Наша ключевая цель – превратить горные территории в успешные и инвестиционно привлекательные. А это возможно через внедрение новых подходов к развитию инфраструктуры, медицины, туризма, начала новых производств, создание рабочих мест, усиление экономического сотрудничества и образовательного направления, повышение транспортной и информационной доступности, активизации межрегионального и трансграничного сотрудничества. Такая маршрутная карта, которая заложена в Концепции развития этих территорий, приблизит выполнение стратегии ЕС по Карпатскому региону и даст толчок для выведения горных районов на качественно новый уровень", - подчеркивают в министерстве.

