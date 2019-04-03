Шокирующий Гройсман

С плохо скрываемым нетерпением ждал традиционного заседания #урядаГройсмана. Володя почему-то постоянно отмалчивается в самые критические для президента дни. Не протягивает, падла, руку помощи в трудные времена. Даже на выдвижение лидера его были вынуждены буквально палкой загонять. Все норовил соскочить с темы. Пришлось помахать перед его печальными, слегка навыкате глазами папками с уголовными делами. Сработало. Но, как оказалось, ненадолго. Теперь реально волнуюсь за премьера.



Вместо того, чтобы поздравить, как это сегодня принято в европейских правящих элитах, Петра Алексеевича с выходом во второй тур президентских выборов, Гройсман начал рассуждать об Украине и высокой явке на выборах. Сначала подумалось, что он под веществами. Сказалось чудовищное напряжение предвыборной гонки. Каждый день доводилось отбиваться от навязчивых предложений избирательного штаба «внести посильный вклад в победу гаранта». Приходится сидеть на препаратах. Вот и полез бред о «высокой явке украинцев на выборах», которые зачем-то пришли «миллионами», чтобы «строить светлое будущее». «Украина – это не место на карте, а 45-миллионая страна». Вот это что сейчас было? Откуда взялась карта? И цифра 45 миллионов?



Но потом я понял: Гройсман осторожно начал отползать от своего непосредственного начальства и стал аккуратно «протраливать» контуры свое будущей парламентской кампании. Поэтому в ход пошли карта, высокая явка и «радужные перспективы с самого рождения». Но не это главное. Вдруг резко подешевел газ для нужд населения.



Первыми, естественно, официально отреагировали в «Нафтогазе». Пресс-служба этого американско-украинского монстра осторожно попыталась узнать у Володи, не е…ся ли он окончательно. «Мы ожидаем публикации решения Кабмина о снижении… поскольку не участвовали в разработке этого документа (нежданчик)…

Понятно, что нового премьера Рада перед вторым туром не утвердит. Но лучше уж никого, чем такой Гройсман. С него еще станется «поддержать новые лица в политике». Высокой явкой избирателей, с…ка, он восхищается. Ты кто такой?! Тебя откуда вытащили, спикер ты недоделанный? Твое место в Виннице, возле поющего фонтана!

Прямо на глазах у изумленного менеджмента «Нафтогаза Украины», который начал судорожно глотать слабительное, снотворное и запивать весь этот букет односолодовым виски прямо из горла. Ихний начальник Коболев бросился звонить маме в США и с плачем орать: «Все пропало, не будет больше перевода!». А что случилось? Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Коболеву продавать газ изумленному населению дешевле 8,55 грн. за один кубический метр. При этом ни разу не упомянул о направляющей и руководящей руке гаранта. Не рассказал, как они вместе с Петром Алексеевичем провели бессонную ночь, изыскивая возможность выполнить предвыборное обещание Юлии Тимошенко. Даже ни разу не обозвал Зеленского клоуном и не высмеял его «вопиющий непрофессионализм», что вообще, согласитесь, ни в какие ворота не лезет. Тут происходит эпохальное событие, сравнимое разве что с премьерой очередного сезона «Игры престолов», а главком как бы вообще ни при чем. Раз – и Гройсман снизил цены на газ. Порошенко это не удалось сделать. Тимошенко только обещала, а он показал, как управлять страной. Потому что «Украина – это не просто место на карте». Это, прежде всего, умный и трудолюбивый Гройсман, неизменно стоящий на страже чаяний простого населения.Первыми, естественно, официально отреагировали в «Нафтогазе». Пресс-служба этого американско-украинского монстра осторожно попыталась узнать у Володи, не е…ся ли он окончательно. «Мы ожидаем публикации решения Кабмина о снижении… поскольку не участвовали в разработке этого документа (нежданчик)… нам не известно, что там написано… но мы надеемся, что Кабмин отменяет существующий режим ПСО». Жалкое блеяние и полная растерянность. Завершается заявление пресс-службы напоминанием, что «Нафтогаз» не резиновый и не может отпускать газ населению ни выше, ни ниже 8,55.Короче, именно Гройсман довольно неожиданно спас нацию, дерзко понизив цены на газ и скромно отойдя, потупив глаза в сторонку. Представляю, как удивился гарант нации, который как раз в это время составлял «расстрельный» список губернаторов, проваливших выборы.Он (список) получался просто огромным. План выполнили только два предводителя, остальные подлежат немедленной утилизации. Что творится в Днепропетровске и Харькове – это ужас! А Сумская область? Лидер мощной европейской державы вынужден был конкурировать со Смешко за четвертое место. Выиграл, конечно, но с минимальным отрывом. И тут ему доложили что Владимир Гройсман возомнил себя премьером и самовольно понизил цены на газ для населения. Самое страшное, что он это сделал без упоминания имени счастливого обладателя билета во второй тур. Опускаем нецензурные подробности.Самое время задуматься над ближайшей перспективой гениального винницкого менеджера. Чувствую, его прямо перед вторым туром грохнут (в политическом смысле этого слова). Володя это и сам, по ходу, понимает, поскольку начал максимально работать на свой имидж. Чтобы не просто, к примеру, сосать лапу Вакарчука, а предложить ему полноправное партнерство в блоке. Оговорить как солидный политик свою персональную квоту в проходной части списка. Чтобы все поняли: прошел не какой-то там винницкий об...банец, а солидный государственный управленец с большим опытом работы.Понятно, что нового премьера Рада перед вторым туром не утвердит. Но лучше уж никого, чем такой Гройсман. С него еще станется «поддержать новые лица в политике». Высокой явкой избирателей, с…ка, он восхищается. Ты кто такой?! Тебя откуда вытащили, спикер ты недоделанный? Твое место в Виннице, возле поющего фонтана! Карьеру он начал. Есть все шансы плохо кончить в ближайшие две недели.