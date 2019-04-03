В Украине в прошлом году от торговли людьми пострадали более 100 женщин

В Украине в 2018 году от торговли людьми пострадало более 100 женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.



В Украине в 2018 году пострадали от уголовных правонарушений по ст. 149 УК Украины (торговля людьми) - 127 лиц женского пола. Больше всего пострадавших женского пола зафиксировано в Харьковской области - 22 лица, в Днепропетровской области -19 человек и в Одесской области - 12 человек.

