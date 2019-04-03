Умер актер Алексей Булдаков

Советский и российский актер театра и кино Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.



«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях», — сообщил собеседник агентства.



Булдаков окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова в 1969 году, после чего в течение семи лет служил в театрах Павлодара (Казахстан), Томска, Рязани. Затем он работал также в Карагандинском областном русском драматическом театре имени Станиславского и в 1985—1993 годах был актером Театра-студии киностудии «Беларусьфильм».



Актер стал известен благодаря роли в фильме «Особенности национальной охоты». Он также снимался в таких картинах, как «Ширли-мырли», «Особенности национальной рыбалки», «Участок», «Гитлер капут!», «Утомленные солнцем 2: Предстояние».

