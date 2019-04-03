Росавиация предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения

Росавиация предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами. "В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме", - заявили в российском ведомстве.



Ранее в среду сообщалось, что правительство Украины запретило нерегулярные (чартерные) авиарейсы между своими городами и Россией, за исключением полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.



"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста", - говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.



Регулярное авиасообщение между РФ и Украиной закрыто по инициативе украинской стороны с 2015 года.

