Великобритания еще может получить продление на Brexit до 22 мая - Юнкер

Вариант Brexit "без сделки" теперь является очень вероятным сценарием в полночь 12 апреля, заявил в среду председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. "Это не тот результат, которого я хочу. Но это результат, относительно которого я позаботился, чтобы ЕС был к нему готов", - сказал глава Еврокомиссии на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.



"Но, ссылаясь на заявление британского премьер-министра минувшим вечером, я считаю, что мы располагаем еще несколькими днями. Если Соединенное Королевство в состоянии одобрить соглашение о выходе достаточным большинством до 12 апреля, тогда Европейский союз будет должен в этом случае согласиться на продление до 22 мая", - продолжил Ж.-К.Юнкер.



"Вместе с тем 12 апреля - это крайняя дата возможного одобрения. Если парламент не выскажется до этой даты, никакое дополнительное краткосрочное продолжение не будет возможным", - объяснил председатель ЕК. На эту фразу часть представителей Еврокомиссии отреагировала аплодисментами.



По словам Ж.-К.Юнкера, после 12 апреля риску будет подвергнута успешная организация европейских выборов и само функционирование Евросоюза.



"Соглашение о выходе является и всегда было компромиссом, равноправным компромиссом, который позволил каждой стороне частично добиться того, на что она рассчитывала, но не всего, чего она желала. Европейский союз с самого начала строился на компромиссах такого типа. Это компромисс, который позволил европейскому проекту развиваться. И это также тот тип компромисса, в котором мы нуждаемся теперь", - сказал глава Еврокомиссии.

