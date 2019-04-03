Еврокомиссар посетила украинских моряков в Москве

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович и сотрудники ее офиса посетили украинских военных моряков в московском СИЗО Лефортово. Об этом в своем Instagram сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.



"У комиссара была возможность побеседовать с моряками, задать вопросы об условиях содержания, состоянии их здоровья и оказании медицинской помощи. Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места", – говорится в сообщении.



Кроме того, сообщается, что моряки получают продукты питания от родственников и имеют личные счета.



"Им обеспечиваются встречи с адвокатами и украинскими консулами, возможность вести переписку с родственниками. Комиссар могла иметь возможность задать все интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы", - пояснили в пресс-службе Москальковой.

