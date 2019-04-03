Сбербанк России продал дочернюю торговую компанию в Украине

Сбербанк России продал свою дочернюю компанию "Лагом-Украина", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.



"Лагом-Украина" была продана банком в феврале 2019 года. Условия сделки не комментируем", - сказал представитель пресс-службы.



Компания занимается продажей отделочных и строительных материалов.



Сбербанку "Лагом-Украина" досталась в 2011 году после покупки "Тройки Диалог", которая была акционером этой украинской структуры.



Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", полное наименование компании - общество с ограниченной ответственностью "Лекстар-компани", краткое наименование - "Лагом-Украина". При этом полное наименование появилось у компании 1 марта, а ее единственным владельцем на данный момент является Теймураз Заркуа. Он также является акционером украинских компаний "Редматрикс " и "Амбер стар Украина".



По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году "Лагом-Украина" получила чистый убыток в размере 14 млн грн.

