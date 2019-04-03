Меркель попытается предотвратить Brexit без соглашения

Меркель попытается предотвратить Brexit без соглашения

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будет бороться за то, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза на основании соглашения между Брюсселем и Лондоном.

"Я всегда говорила, что буду бороться до последней минуты ради выхода Британии из ЕС на основании соглашения. Это в интересах Великобритании, но, прежде всего, это в наших общих интересах", - сказала А.Меркель на пресс-конференции в среду.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit.

При этом Т.Мэй отмечала, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в том случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.