Как превратить неиспользованные SMS в реальные деньги

Тарифный план большинства мобильных операторов включает определенный набор SMS. По мере увеличения скорости 3G и 4G интернета пользователям стало выгоднее использовать различные мессенджеры, нежели набирать SMS. В результате остается значительное число неиспользованных коротких сообщений. Раньше они висели мертвым грузом, а теперь появился автоматический заработок на андроид, позволяющий превратить пассив в актив.

В чем заключается суть приложения

Программный продукт помогает быстро продать неиспользованный объем SMS. Программа работает в фоновом режиме, поэтому пользователю не нужно постоянно нажимать или что-то подтверждать. Достаточно сделать несложные первичные установки, чтобы все остальное взяло на себя приложение.

Преимущества мобильного приложения

Пользователям достаточно скачать и установить приложение на смартфон. Оно работает в фоновом режиме, поэтому никаких беспокойств не доставит. Еще одно преимущество – программа «не съедает» аккумулятор, поэтому не придется чаще искать розетки для подзарядки. Список преимуществ программной разработки на этом не заканчивается. В него входит:

понятный интерфейс;



возможность видеть регулярные отчеты;



постоянный рост;



перманентный доступ посредством телефона;



уверенность в регулярности выплат;



постоянное получение дохода.

Программа снабжена исчерпывающими инструкциями. Даже те, кто только начал пользоваться смартфоном, не встретят проблем.

Пошаговая инструкция

Как было сказано ранее, первый шаг – установка приложения. Второй шаг – выбор числа SMS, которые планируется продать. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

выбор мобильного оператора, в адрес которого планируется отправлять SMS;



выбор способа проведения выплат;



запустить процесс и наслаждаться поступающими средствами.

Больше не нужно быть привязанным к определенной точке в пространстве. Приложение обеспечит перманентный пассивный заработок. Перед началом использования пользователь получит исчерпывающую информацию. Она касается способов настройки и методов получения заработанных средств. К примеру, заработанные деньги на неиспользованных SMS можно направить на оплату собственного мобильного счета. Проще говоря, чем больше SMS пользователь решит продать, тем дешевле ему обойдутся разговоры по собственному телефону. При этом нет каких-либо уловок и мошеннических схем.