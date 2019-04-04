Зеленский примет участие в дебатах с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборы на Украине Владимир Зеленский заявил в среду, что принимает вызов на дебаты действующего главы государства Петра Порошенко, но выдвинул условие, чтоб они прошли на стадионе в Киеве, на раздумье Порошенко он дал 24 часа. Ранее в штабе Порошенко заявили, что он примет участие в теледебатах. Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.

Однако его советник, бывший глава Минфина Александр Данилюк заявил, что не видит в них смысла. В штабе Зеленского также сообщили, что он примет участие в дебатах, если найдет время в своем графике художественного руководителя студии "Квартал 95".



"Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь, нет. Я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов",- сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном его командой в Facebook.



При этом он выдвинул Порошенко условие, чтобы дебаты прошли на самом большом в Киеве стадионе национальный спортивный комплекс (НСК) "Олимпийский" "перед народом Украины" и к их трансляции были допущены все телеканалы. Кроме того, кандидаты, по словам Зеленского, должны пройти медицинскую экспертизу на наличие алкоголя или наркотиков в крови.



"В знак уважения к трети, как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или (олигарха Игоря) Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа", - добавил Зеленский. Видеоролик с обращением снят на НСК "Олимпийский".



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и Порошенко. По законодательству, дебаты должны пройти в последнюю пятницу перед днем голосования – 19 апреля.





