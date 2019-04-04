Лавров обсудит кризис на Украине с генсеком ОБСЕ

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер сообщил РИА Новости, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Москву в апреле, обсудит ситуацию на Украине.

Гремингер примет участие в Московской конференции по международной безопасности.



"Как вы можете представить, кризис на Украине и вокруг нее, но и другие конфликты. С министром Лавровым, возможно, мы пройдемся по более или менее всей повестке ОБСЕ. Я думаю, у нас будет рабочий ланч, поэтому у нас будет время. Но, конечно, Украина будет важной темой", - сказал Гремингер.

