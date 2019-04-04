В прошлом году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай яблок

Государственная служба статистики подтвердила рекордный урожай яблок в 2018 году на уровне 1,46 млн тонн, что на 35% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) на своем сайте.



По данным УПОА, урожай 2018 года является рекордным для отрасли за период независимости Украины. Эксперты ассоциации объясняют рост урожая в прошлом году интенсификацией производства и вступлением в период плодоношения садов, заложенных несколько лет назад. В частности, площади плодоносных садов в 2018 году увеличились на 0,7% – до 91,8 тыс. га.



В то же время в ассоциации отметили низкие цены, вызванные избытком предложения. "На данный момент фермеры уже предлагают яблоки по 4-8 грн/кг в зависимости от качества и сорта, а это на 60% дешевле, чем в середине апреля прошлого и даже на 4% уступает ценам на период уборки, когда цены, как правило, низкие", – говорится в сообщении УПОА.

