Смешко отказался поддерживать Порошенко во втором туре

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, который баллотировался на пост президента Украины, заявил, что не будет поддерживать действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов, а кандидата Владимира Зеленского знает только как талантливого актера.



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и Порошенко.



"Действующую политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента. Считаем, что Петр Порошенко, который не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем", - написал Смешко на своей странице в Facebook в среду.



Он также написал, что знает Зеленского только как "талантливого актера". "У меня есть человеческая симпатия к его таланту. Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю", - добавил Смешко.



Экс-глава СБУ также сообщил, что его партия "Сила и честь" будет принимать участие в парламентских выборах, которые пройдут осенью. "Почти 1,2 миллиона избирателей (более 6% общего числа голосов), которые проголосовали за нашу программу - это реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, которая непременно войдет в Верховную раду на следующих парламентских выборах", - добавил он.

