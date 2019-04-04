В штабе Зеленского рассказали о его отношении к украинскому языку

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский считает, что государственным языком в стране должен быть украинский, его нужно развивать не кнутом, а методом "пряника", заявил представитель предвыборного штаба Дмитрий Разумков.



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и Порошенко.



"Государственным языком в Украине является украинский, это написано в программе господина Зеленского", - заявил Разумков в эфире программы DROZDOV на украинском телеканале ZIK. По его словам, Зеленский владеет украинским, однако не достаточно качественно может выразить все позиции, но достаточно эффективно будет использовать украинский, когда станет президентом.

"Зеленский будет использовать украинский язык… Должно быть нормальное отношение ко всем языкам, в том числе к русскому. Если мы говорим о реализации украинского языка, то Зеленский предлагает развивать украинский язык, но не так, как это делают - методом кнута, а предлагает методом пряника", - добавил политтехнолог.



Украинский парламент 28 февраля приступил к рассмотрению во втором чтении законопроекта о госязыке. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что в документе более 2 тысяч правок, поэтому рассмотрение законопроекта может затянуться на несколько недель. Согласно календарному плану, парламент продолжит работу после первого тура президентских выборов - с 9 по 12 апреля.



Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал принятый Верховной радой законопроект о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.



Россия запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".



Как заявил в интервью РИА Новости верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, законопроект о государственном языке, принятый на Украине в первом чтении, необходимо привести к международным стандартам.

