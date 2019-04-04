Генсек НАТО заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией

Организация Североатлантического договора (НАТО) стремится к улучшению отношений с Москвой, не пытается изолировать Россию и выступает за поддержание двустороннего диалога. С таким заверением выступил в среду на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В Вашингтоне он принимает участие в двухдневном совещании глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Североатлантического альянса.



"Мы не хотим изолировать Россию. Мы стремимся к улучшению отношений с Россией. Но даже без хороших отношений нам необходимо не допускать того, чтобы сложные отношения не выходили из-под контроля. Поэтому нам надо вести переговоры, и мы ведем переговоры, чтобы сокращать риск, предотвращать инциденты, случайности и просчеты", - заявил генсек Североатлантического блока.



Говоря о необходимости единства стран НАТО перед лицом "беспрецедентных вызовов", Столтенберг напомнил о "смещении баланса сил в мире". Генсек альянса поставил в вину России воссоединение с Крымом, инцидент в английском Солсбери, поддержку президента Сирии Башара Асада, "непрекращающиеся кибератаки на партнеров и союзников НАТО, изощренную кампанию дезинформации, массовую консолидацию вооруженных сил на пространстве от Арктики до Средиземного моря и от Балтийского моря до Черного моря".



"НАТО ответила на это крупнейшим за десятилетия укреплением своей коллективной обороны, - продолжал он. - Мы повысили уровень готовности своих войск, утроили численность сил реагирования, модернизировали структуру командования, упрочили киберзащиту и усилили поддержку наших близких партнеров - Грузии и Украины, суверенных государств с суверенным правом выбирать самостоятельно свой путь [развития]". Все эти приготовления, по утверждению Столтенберга, нацелены на то, чтобы "не спровоцировать конфликт, а предотвратить его".

