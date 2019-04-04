Порошенко подписал указ о праздновании Дня победы на Украине

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ №99/2019 "О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины". Об этом сообщает пресс-служба главы страны в среду, 2 марта.



В указе Порошенко поручил правительству разработать, утвердить и обеспечить выполнение планов мероприятий по празднованию памятных дат.



Текст президентского указа гласит, что 8,9 мая и 28 октября в Украине, а именно в Киеве, областных центрах, других населенных пунктах должны состояться мемориальные, торжественные, культурно-художественные, научно-просветительские, военно-патриотические и другие тематические мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, аккредитованного в Украине дипломатического корпуса, духовенства и организаций гражданского общества.



Отмечается, что Кабмин областные государственные администрации и КГГА должны организовать патриотические мероприятия в воинских частях,, образовательных учреждениях и других молодежных учреждениях с ветеранами войны и борцами за независимость Украины.



Кроме того, МВД, Нацгвардия, СБУ, областные и Киевская городские государственные администрации должны обеспечить порядок и безопасность для украинцев во время массовых мероприятий в праздничные дни.

