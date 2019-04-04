Николаевский завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.



"Сейчас хлеб называется "Галицкий". Нам рекомендовал первый заместитель главы Николаевской областной госадминистрации Вячеслав Бонь. На основании закона Украины "об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики". В частности, они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич - начальник сектора социалистического соревнования... они нам целое письмо прислали по этому поводу", - цитирует сообщение хлебзавода издание.



Как сообщили на предприятии, новое название для бывшего "Стахановского" хлеба придумали сами сотрудники.



С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.



Алексей Стаханов - советский шахтер, новатор угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, Герой Социалистического Труда.

