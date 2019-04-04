В МИД РФ обратили внимание комиссара СЕ на нарушения прав человека на Украине

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обратил внимание комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович на нарушения прав человека на Украине и распространение неонацизма в странах организации, сообщил российский МИД.



"Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с распространением агрессивного национализма и неонацизма в государствах-членах Совета Европы, а также проблемами, с которыми сталкиваются национальные меньшинства в большинстве стран Евросоюза. Внимание Комиссара было привлечено к систематическим нарушениям прав человека на Украине", - говорится в сообщении на сайте МИД.



Российская сторона в этой связи призвала Миятович активно содействовать решению этих и других проблем на европейском пространстве, отмечает министерство.



В ходе встречи, прошедшей 3 апреля в Москве, стороны также обсудили широкий круг вопросов взаимодействия России с Советом Европы в правозащитной области, а Вершинин подтвердил нацеленность России на развитие взаимоуважительного и деполитизированного диалога с Советом Европы в сфере защиты прав человека.

