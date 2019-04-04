Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре наберет 49,4% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко – 19,8%, следует из данных совместного опроса украинских телеканалов "112 Украина" и "NewsOne", института социальных исследований и консалтинга SORA и Центра "Социальный мониторинг".

По данным опроса, который обнародован в среду на сайте центра "Социальный мониторинг", 19,2% избирателей затруднились ответить, за кого они будут голосовать во втором туре, если в нем будут участвовать Порошенко и Зеленский. Еще 11,6% граждан ответили, что не будут принимать участие в голосовании.



Согласно опросу, на западе Украины Зеленского готовы поддержать 35,9% избирателей, а Порошенко – 30,9%. На востоке страны за Зеленского проголосуют 58,2% граждан, за Порошенко – 10,9% . На юге Украины Зеленского готовы поддержать 55,8% респондентов, Порошенко – 11,5%. При этом в Донбассе Зеленского поддержат 48,8% избирателей, его оппонента – 8,4%. В Киеве, согласно опросу, Зеленский наберет 44,1% голосов, действующий президент – 33,3%.



В исследовании говорится, что большинство проголосовавших в первом туре президентских выборов за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера партии "Оппозиционная платформа – за Жизнь" Юрия Бойко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко во втором туре отдадут свои голоса Зеленскому. При этом незначительная часть проголосовавших за Гриценко во втором туре предпочтут отдать голос Порошенко.

Кроме того, согласно опросу, незначительная часть избирателей, проголосовавших в первом туре за Порошенко, во втором туре проголосуют за Зеленского.

В опросе приняли участие более 29,5 тысяч избирателей на выходе из 500 избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта.

