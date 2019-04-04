"Дамбо" возглавил кинопрокат США

Фильм о летающем слоненке "Дамбо" режиссера Тима Бертона возглавил кинопрокат Северной Америки, заработав $45 млн в дебютный уикенд. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 1 апреля.



Отмечается, что результат "Дамбо" – худший для фильмов-адаптаций анимационных хитов студии Disney за несколько лет. Так, "Золушка" в свое время стартовала с $67,8 млн, "Книга джунглей" − со $103,2 млн, а "Красавица и чудовище" – со $175 млн.



Очевидно, что отбить свой производственный бюджет в $170 млн в домашнем прокате "Дамбо" не сможет, а потому все надежды его создателей на мировой прокат, который принес ленте за дебютные выходные еще $71 млн.









На второе место бокс-офиса США опустился лидер прошлой недели − хоррор "Мы" от студии Universal. Лента потеряла 53% от сборов недельной давности, заработав еще $33,6 млн. Ее общая касса в США сейчас составляет $128,2 млн, а мировые сборы – 174,5 млн. Бюджет фильма − лишь $20 млн.



На третьем месте оказался блокбастер "Капитан Марвел". Четвертая неделя принесла фильму еще $21,5 млн, увеличив общую кассу в домашнем прокате до $353,8 млн. Общемировые сборы достигли $990 млн.

