Кардиологи доказали пользу шоколада для гипертоников

Всего нескольких граммов темного шоколада при ежедневном потреблении будет достаточно, чтобы снизить давление. Положительный эффект заметен уже через месяц, говорят специалисты Политехнического института Коимбры. Идеальный вариант - шоколад, состоящий на 90% из какао, пишет The Daily Mail. Секрет в том, что такой шоколад насыщен флавонолами, мощными антиоксидантами.



Эффект шоколада проверили на 30 здоровых добровольцах 18-27 лет. Им требовалось съедать по 20 граммов шоколада каждый день в течение месяца. Половина добровольцев ела шоколад с 55% какао, а остальные - шоколад с 90% какао. При этом ученые фиксировали частоту сердцебиения, эластичность сосудов и пульс добровольцев до эксперимента и через два дня после его завершения. Итак, у всех добровольцев значительно улучшились показатели артериального давления. Однако больше всего выиграли добровольцы из второй группы.



У тех, кто ел шоколад с высоким содержанием какао, систолическое давление снизилось на 3,5 миллиметра ртутного столба, а в другой группы - на 2,4 миллиметра. Диастолическое давление снизилось на 2,3 и 1,7 миллиметра соответственно. Группа, потреблявшая шоколад с высоким содержанием какао, также имела более здоровые показатели частоты сердцебиения и желудочково-артериального взаимодействия.

