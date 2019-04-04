Спасением от рака может стать терапия проказы

Клофазимин - средство, используемое вместе с рифампицином и дапсоном для лечения проказы. А сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и их коллеги из Лозанского, Женевского университетов и Университетской клиники Женевы предлагают использовать средство в рамках химиотерапии рака груди, пишет "Российская газета".



Препарат выступает в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей, важных для развития рака. Сигнальный путь Wnt относится к внутриклеточным сигнальным путям, регулирующим эмбриогенез (образование и развитие эмбриона), дифференцировку клеток (распределение их по типам) и развитие злокачественных опухолей.



В отчете заведующего лабораторией фармакологии природных соединений Департамента фармакологии и фармации Школы биомедицины ДВФУ Владимира Катанаева говорится: "Мы выяснили и наглядно продемонстрировали, что клофазимин может эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди. Он способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей".



Что важно, у средства почти нет побочных эффектов. Принимая во внимание новый механизм воздействия препарата и возможность его сочетать с традиционной химиотерапией, у клофазимина есть все шансы стать по-настоящему работающим противораковым препаратом.

