Госбюджет получил 2,8 млн. гривен, незаконно внесенных на счета кандидатов в президенты

В украинский госбюджет со счетов кандидатов в президенты перечислены 2 млн 820,3 тыс. грн взносов, которые совершались с нарушением требований законодательства. Об этом сообщила член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Корчак на своей странице в Facebook.



"2 млн 820 тыс. 309,96 гривен перечислены в госбюджет распорядителями накопительных счетов избирательных фондов кандидатов в президенты. Эти деньги – взносы в избирательные фонды, совершенные с нарушением действующего законодательства (ч.3 ст.3 закона Украины "О выборах президента Украины"). Эти средства – только 1/10 часть того, что НАПК на основе документальных подтверждений, требует от распорядителей отдать в бюджет", - написала Корчак.



Она сообщила, что все взносы, осуществленные с нарушениями, вернули распорядители избирательных фондов кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и лидера партии "Наши" Евгения Мураева. Частично средства перечислили в госбюджет распорядители фондов лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, шоумена Владимира Зеленского и экс-главы СБУ Игоря Смешко.



"Все еще неизвестна судьба материалов (и денег) относительно возможных признаков уголовного преступления в отношении распорядителей избирательного фонда Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского, которые НАПК передало в Национальную полицию. Хотя общая сумма взносов, осуществленных в указанные фонды с нарушениями, составляет более 7 млн грн", - указала Н.Корчак.



Также она напомнила, что НАПК, выполняя контрольные полномочия относительно финансирования предвыборной агитации, проверяет ограничения в осуществлении взносов в соответствии со ст.15 закона Украины "О политических партиях в Украине". При данной проверке выявлены случаи осуществления взносов лицами, которым запрещено осуществлять добровольные взносы. В таком случае распорядители счетов избирательных фондов обязаны отказаться от взноса лица, которое не имеет права осуществлять такой вклад, в течение трех дней со дня, когда распорядителю стало об этом известно, и перечислить такой взнос в госбюджет.

