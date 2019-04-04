Мэй и Корбин согласовали план дальнейшей работы для осуществления Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава британской оппозиции Джереми Корбин провели в среду конструктивные переговоры, проявив гибкость и согласовав план дальнейшей работы, нацеленной на то, чтобы найти общую позицию и добиться осуществления Brexit. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10 по итогам встречи главы правительства с лидером оппозиционной Лейбористской партии.



"Сегодняшние переговоры были конструктивными. Обе стороны проявили гибкость и показали приверженность тому, чтобы положить конец неопределенности, возникшей вокруг процесса Brexit, - говорится в документе. - Мы согласовали программу дальнейшей работы, чтобы обеспечить соблюдение интересов британского народа, сохранение рабочих мест и обеспечение безопасности страны".



В заявлении представителя Лейбористской партии, которое приводит сайт газеты Evening Standard уточняется, что стороны "согласовали программу совместной работы команд, нацеленной на то, чтобы оценить возможность достижения общей позиции".

