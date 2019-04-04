В МИД России связали заявления НАТО по Керченскому проливу со вторым туром выборов

Заявления НАТО по Керченскому проливу звучат как подыгрывание милитаристским лозунгам президента Украины Петра Порошенко для обострения ситуации в преддверии второго тура президентских выборов в стране. Об этом заявил в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.



Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявил, что альянс планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.



"Звучит как одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура в надежде на то, что это поможет поднять псевдопатриотический дух украинского избирателя", - сказал замминистра, отвечая на просьбу прокомментировать данное заявление.

