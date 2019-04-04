Семнадцать копеек минус: Коболев обесценил газовый пиар Гройсмана

Удивительная штука – выборы. Только они способны киношную сказку сделать былью. Кто смотрел «Слугу народа-3», запомнил эпизод, где президент Жанна Борисенко (сатира на Тимошенко) рвет на глазах телезрителей фейковый приказ «папередников» повысить тарифы на газ в четыре раза. Мол, я обещала вам снизить вдвое, а снижаю вчетверо. Премьер-министр Владимир Гройсман так и сделал. Но недооценил Коболева, который превратил пиар-ход власти в первоапрельскую шутку над народом.



Поздравляю, дорогие соотечественники! Платежки за газ в апреле будут уже с новыми сниженными тарифами. Не 8,55 грн за кубометр, а... 8,38 грн. На целых 17 копеек меньше. А все потому, что Кабинет министров позаботился о народе и велел НАК «Нефтогаз Украины» продавать газ по ценам ни в коем случае не больше 8,55 грн. Ниже — можно, выше — нет.



Уже через несколько часов в «Нефтегазе» начали выполнять постановление КМУ и снизили цену на эти самые 17 копеек. Хотя могли бы на 1,7 грн. И даже на 2 грн. Поскольку, как сказал Андрей Коболев, мировые цены на газ упали, и он нам достается гораздо дешевле, чем было еще до повышения тарифов в ноябре прошлого года (напомню, тогда мы платили 6,9 грн за куб.м.).



Зато теперь, как в «Слуге-3», в Украине не будет запланированного повышения цен с 1 мая до 9,3 грн за кубометр. Т.е. Гройсман точь-в-точь как героиня кинопародии снизил то, что еще не повысилось. Правда, своим «папередником» оказался в данном случае он сам.



И тут самое время напомнить, с чего началось это «газовое кино». А началось оно с наезда главы правительства в январе этого года на руководство «НАК «Нефтегаз Украины». Премьер заявил, что не будет подписывать новый контракт с правлением НАКа. А после того, как трудовой договор прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, объявит конкурс на замещение вакантного места.



Коболев не только поклялся отдавать весь свой гигантский оклад в некий благотворительный фонд, но и дал пространное интервью Бигусу (тому самому, что разоблачил «оборонгейт») на тему непростительного завышения властью тарифов на газ для населения. Звонко вышло! Если бы другие темы не перебили, вполне мог бы получиться еще и «газгейт»



Состоялось понижение цен на 17 коп. Как все понимают, абсолютно нечувствительное для наших кошельков. Зато неприятно бьющее по самолюбию. И так в последнее время народ все острее чувствует, что его держат за лоха и ощипывают по полной программе через всякие там «Дюссельдорф +», «Роттердам +», завышенные платежки, заниженные нормы потребления и т.д. А тут еще и такой подарок. Или, скорее, подачка

Знающие люди понимали, что это игра на публику, поскольку не подписать контракт с Коболевым до того, как Запад возьмет под контроль нашу газотранспортную систему, нельзя. Американцы не позволят. Но и его зарплата в размере $2 млн. в год — это занадто. В общем, следует главу НАК основательно напугать. Пусть побегает.Так и случилось. Коболев не только поклялся отдавать весь свой гигантский оклад в некий благотворительный фонд, но и дал пространное интервью Бигусу (тому самому, что разоблачил «оборонгейт») на тему непростительного завышения властью тарифов на газ для населения. Звонко вышло! Если бы другие темы не перебили, вполне мог бы получиться еще и «газгейт».Итак, Андрей Коболев сказал, что европейский рынок газа является более дешевым, чем регулируемая цена в Украине. И НАК покупает газ в Словакии по 5,98 грн за куб. м, в то время, как население платит по 8,55 т грн за куб. м. А с 1 мая цена должна повысится до 9,3 грн за кубометр.Дальше он намекнул, что сейчас сложился уникальный момент, чтобы снизить цену для украинского рынка. Но сделать это сам «Нефтегаз» может только для промышленности. Он так и поступил: еще в декабре 2018-го опустил планку для коммерческих потребителей и бюджетных учреждений на 17% до 11,2 -12,2 грн за кубометр. В зависимости от условий потребления и оплаты.А вот цены на газ для населения регулирует Кабмин. А он, злодей эдакий, снижать их не спешит. Хотя «Нефтегаз» его об этом настоятельно просит. Гройсман, упуская такую выгодную с точки зрения политической агитации возможность, жертвует рейтингом лидера нации ради монополии фирташевских газсбытов. Как нехорошо!Дословно так сказано, конечно, не было. Но намек услышали. Контракт с Коболевым продлили. Даже, по-моему, без условия отдавать зарплату в неназванный БФ. А снижение цены на газ для населения Кабмин решили поручить «Нефтегазу». Делегировать ему, так сказать, полномочия самому решать, какая будет цена.Почему Гройсман поступил именно так, а не установил цену сам? Вопрос любопытный. Чего-то он явно испугался. То ли проблем с МВФ, который, заметим, второй транш кредита давать не торопится. То ли разговоров о целесообразности повышения цены на газ для народа с 1 ноября 2018-го именно на 23%. Может, хватило бы и 10%?Есть вариант, что Гройсман опасался коварной «подножки» от «Нефтегаза». Не будем забывать, что когда правительство почти год торговалось с МВФ о том, чтобы не поднимать цену резко сразу, а разбить на две части, «Нефтегаз» занимал совершенно противоположную позицию.В 2017-ом и первой половине 2018-го Гройсман клятвенно обещал «не допустить никакого повышения цен на газ», а Коболев настаивал на срочном повышении на 40%. В ноябре 2018-го «Нефтегаз» даже подал в суд на Кабинет министров с требование компенсировать ему 6,6 млрд. грн убытков из-за разницы в тарифах на поставку газа.Впрочем, 17-копеечная «шутка» Коболева над Гройсманом – это, возможно, «страшная мстя» премьеру за то, что он сорвал «Нефтегазу» сделку с Игорем Коломойским по «Укрнафте». На днях акционеры «Укрнафты» решили оплатить компании 4,06 млрд. куб. м газа. В том числе – 2 млрд куб. м газа в счет будущих поставок. С условием, что часть полученных средств будет использована на погашение налоговых долгов (их на сегодня 10,6 млрд. грн).Как писали аналитики, «Коболев подстраховался со всех сторон и на все возможные варианты результатов президентских выборов». Но Кабмин спутал все карты высоким договаривающимся сторонам и принял постановление №176 от 27 марта 2019 года, которым обязал НАК предварительно согласовывать с правительством сделки по приобретению или отчуждению активов «Укрнафты». В общем, выкуп не состоялся.Зато состоялось понижение цен на 17 коп. Как все понимают, абсолютно нечувствительное для наших кошельков. Зато неприятно бьющее по самолюбию. И так в последнее время народ все острее чувствует, что его держат за лоха и ощипывают по полной программе через всякие там «Дюссельдорф +», «Роттердам +», завышенные платежки, заниженные нормы потребления и т.д. А тут еще и такой подарок. Или, скорее, подачка. Лучше бы уже не позорились, чем снижали на 17 коп. А Коболев — молодец! Уделал Гройсмана основательно. И всю власть с ним заодно тоже.