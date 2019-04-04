Порошенко устроил голосование в Telegram по поводу дебатов с Зеленским

Действующий президент Украины Петр Порошенко ответил на условие лидирующего в первом туре президентских выборов Владимира Зеленского относительно дебатов на столичном стадионе НСК "Олимпийском", разместив голосование на своем канале в Telegram.



Ранее в среду Зеленский заявил, что принимает вызов действующего главы государства на дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов и выдвинул условие, чтобы они прошли на стадионе в Киеве, на раздумье Порошенко он дал 24 часа. Депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова считает, что президент не будет участвовать в дебатах на стадионе, встреча оппонентов возможна в телестудии.



"Закон "О выборах Президента Украины" определяет, что "Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире". На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?", - написал Порошенко в среду на своем канале в Telegram.



В предложенных вариантах можно выбрать: "Действовал бы законно" и "Нарушил бы закон".



Ранее руководитель избирательной кампании Порошенко Игорь Грынив заявлял, что действующий президент примет участие в теледебатах, если будет второй тур выборов. Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко, однако его советник, бывший глава Минфина Александр Данилюк сообщил, что не видит в них смысла. В штабе Зеленского также сообщили, что он примет участие в дебатах, если найдет время в своем графике художественного руководителя студии "Квартал 95".



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и Порошенко. По законодательству дебаты должны пройти в последнюю пятницу перед днем голосования – 19 апреля.

