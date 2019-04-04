Украинское телевидение назвало препятствия для дебатов на стадионе

Украинское телевидение назвало препятствия для дебатов на стадионе

Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать предвыборными дебатами кандидатов в президенты, передает украинский интернет-телеканал "Громадське".

Отмечается, что на телеканале "Суспильном" ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии Украины о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - объяснили в пресс-службе телеканала UA "Суспильне".

Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

31 марта Петр Порошенко заявлял, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов. В свою очередь кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что готов прийти на дебаты с действующим президентом, вышедшим с ним во второй тур, Порошенко.

Позднее Зеленский написал обращение и опубликовал видеоролик, в котором подтвердил готовность прийти на дебаты с Порошенко при условии, что они будут проходить на НСК "Олимпийский". Однако в пресс-службе стадиона сообщили, что Государственному предприятию НСК "Олимпийский" пока не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.