Украинское телевидение назвало препятствия для дебатов на стадионе

Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать предвыборными дебатами кандидатов в президенты, передает украинский интернет-телеканал "Громадське".



Отмечается, что на телеканале "Суспильном" ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии Украины о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.



"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - объяснили в пресс-службе телеканала UA "Суспильне".



Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.



31 марта Петр Порошенко заявлял, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов. В свою очередь кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что готов прийти на дебаты с действующим президентом, вышедшим с ним во второй тур, Порошенко.



Позднее Зеленский написал обращение и опубликовал видеоролик, в котором подтвердил готовность прийти на дебаты с Порошенко при условии, что они будут проходить на НСК "Олимпийский". Однако в пресс-службе стадиона сообщили, что Государственному предприятию НСК "Олимпийский" пока не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.





