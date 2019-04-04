США до 2022 года откажутся от российских ракетных двигателей

В ближайшие годы США намерены полностью отказаться от российских ракетных двигателей РД-180. Об этом на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей заявил глава космического командования ВВС Джон Реймонд, сообщает в четверг, 4 апреля.



"Наша стратегия по запускам работает. У нас 76 из 76 удачных запусков. На 24% сокращены затраты с 2012 года. Мы движемся в рамках намеченного плана в вопросе ухода от зависимости от РД-180", - пояснил генерал.



Он уточнил, что "согласно закону, эти закупки должны остановиться в 2022 году".



К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на РД-180. Первый двигатель этого типа был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО Энергомаш, в Штаты отправлено 113 таких изделий.

