Украинцев предупредили о вспышке аллергии из-за цветения березы

Со следующей недели (4-11 апреля) концентрации пыльцы березы увеличится до умеренной. Этому будет способствовать теплая и сухая погода. Причем, цветение березы, к пыльце которой чувствительная треть больных поллинозом украинцев, ожидается по всей Украине, в том числе - в городах степной зоны, где березу высаживают искусственно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.



Заметно увеличится в воздухе и количество пыльцы ясеня, активное цветение которого почти совпадает с таковым у березы, и к пыльце которой чувствительна пятая часть больных поллинозом украинцев.



Аллергенной обстановку будет ухудшать и пыльца ольхи, палинации которой в лесной и лесостепной зонах все еще продолжается.



Поэтому чувствительным к пыльце лицам рекомендуется не гулять в лесах и парках, а также - употреблять яблоки с осторожностью, ведь из-за перекрестной аллергенности их белков с пыльцой березы, в чувствительных лиц может возникать синдром оральной аллергии.



В атмосфере будет наблюдаться и неаллергенная пыльца тополя и клена.



В городах Юга Украины будет регистрироваться пыльца платана, но по последним данным он не является аллергенным.



Дожди на следующей неделе предусматривают кратковременные и они существенно не повлияют на аллергенную обстановку.



Чувствительным лицам не рекомендуются прогулки и во время дождей, ведь осадки именно вымывают из атмосферы пыльцу и увеличивают концентрации потенциально аллергенных спор грибов. Поэтому во время дождя концентрации и пыльцы, и спор, могут быть высокими.



А после осадков, особенно - на юге Украины, - будут наблюдаться умеренные уровни спор грибов, в частности, аллергенной альтернарии и аскоспор.

