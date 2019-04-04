Из-за украинских выборов Россия настаивает на реформировании системы наблюдения ОБСЕ

Россия после недопуска Украиной российских наблюдателей на президентские выборы настаивает на необходимости реформирования системы наблюдения ОБСЕ. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передаёт УНН.



"Это еще один пример того, что необходимо двигаться в сторону реформы механизмов наблюдения за выборами, переводить их на прочную договорную основу, исключать саму возможность разделения государств на какие-то группы или подгруппы… Все наши предложения находятся на столе переговоров в Вене, - сказал он.



Грушко также заявил, что Россия согласна с положением доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ об использовании на выборах на Украине административного ресурса.

