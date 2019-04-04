Варьете на «Олимпийском»

Свершилось! Не успел еще Ляшко прокукарекать на даче известного олигарха, как в «Твиттере» президента появился достойный ответ на провокационное предложение клоуна, марионетки Коломойского и просто Зе…ла: «Стадион, так стадион!». Ведь что думала эта так называемая команда комиков? Точнее, она вообще не думала. Их кураторы из российской ФСБ подсказали им, как сделать подлянку перед решающим вторым туром выборов Петру Алексеевичу.



Съемки клипа, в котором Зеленский якобы бросает вызов великому президенту собственной, европейской страны, проходили в одном из павильонов «Мосфильма», расположенном в Подмосковье, недалеко от пыточного центра НКВД. Это уже установлено со стопроцентной точностью пользователем с ником «Бессмертный член», который обладает неоспоримыми хакерскими навыками. Расчет делался на то, что наш лидер струсит и побоится приходить на стадион в Лужниках… сорри, на НСК «Олимпийский». Будет жалко блеять в «Телеграмме» насчет того, что правила проведения предвыборных дебатов якобы прописаны в законе. Будет проситься в студию к Зурабу Аласания, которого уже уволили, но который продолжает исполнять роль «общественного вещателя».



Все патриоты уже обсудили этот провокационный ролик Зе..ла, снятый в лучших традициях «русского мира». Было сделано примерно сорок дублей, поскольку Зеленский постоянно сбивался, не мог заучить коротенький текст на великой мове. Что еще надо объяснять и пояснять? Полночи стоял хайп на «узкомирных» форумах. Какие-то отвратительные, абсолютно неприятные лица, завербованные Москвой, всячески издевались над лидером мощной, суверенной, независимой державы, которая строит гиперлупы и космические корабли.



Распоясавшиеся марионетки Коломойского, пляшущие под дудку Кремля, были уверены в том, что президент не придет на стадион, не станет сдавать анализы и извиняться перед кривляющимся двуличным карликом за якобы оскорбления в его адрес. И вот настал момент истины. Звучит тревожная, но, с...ка, возбуждающая музыка



Предвкушаю, как огромный стадион, заполненный бюджетниками, социальными работниками и учителями, в едином порыве будет скандировать «Х…ло!». Наш лидер отточил свое умение дебатировать на многочисленных любителях селфи во время предвыборного турне. Он блестяще развенчает все мыслимые и немыслимые провокации кремлевских агентов

Последние уже бороздят все, что попало. А умельцы из «Укроборонпрома», чтобы избежать следствия, уже создали действующие образцы электромагнитного оружия, не имеющие аналогов в мире. И сразу продали их (образцы) Индии. Молодцы! Это так, просто к слову пришлось.Распоясавшиеся марионетки Коломойского, пляшущие под дудку Кремля, были уверены в том, что президент не придет на стадион, не станет сдавать анализы и извиняться перед кривляющимся двуличным карликом за якобы оскорбления в его адрес. И вот настал момент истины. Звучит тревожная, но, с...ка, возбуждающая музыка. Четыре утра. До истечения срока клоунского ультиматума Зеленского еще остается до хера времени. Однако гарант, как водится, не спит. В скромном, традиционно помятом костюме, в расстегнутой рубашке он появляется перед спящими зрителями на фоне подсвеченного фасада Администрации президента. В окне видны плачущий Райнин, возбужденный Олег Медведев и торжествующий Виктор Уколов. Грынива, упакованного в изящный черный пластиковый пакет с неработающей молнией, не видно.Президент буквально излучает уверенность в своих потенциальных силах и уникальное спокойствие. Он впервые называет позера и наркомана по имени-отчеству. Очень сильный предвыборный ход, который сразу поставил Петра Алексеевича на три головы Гелетея выше «мосфильмовского» лицедея. Спокойным, чуть усталым голосом Порошенко объясняет Зеленскому, что, хотя тот и является уникальным д…бом, который не читал действующее законодательство о дебатах, однако согласен встретится с ним на стадионе. Понятное дело, что отливать на камеру в пробирку и извиняться перед ничтожеством лидер не стал. Браво! Не могу сдержать слез восторга, который льются из глаз. Томос! Нация! Слепой траст!Впервые в истории европейской, независимой, соборной и пронатовской Украины дебаты двух кандидатов в президенты пройдут на стадионе. Кремль посрамлен. Фактически Порошенко уже выиграл поединок. В среде его сторонников уже вовсю кипит работа. Как только Ляшко прокукарекал, началась массовая мобилизация верных последователей единственно правильного кандидата.Во все регионы страны полетели разнарядки на бюджетников, которых надлежит доставить в ночь перед пятницей (19 апреля) в Киев. Место сбора – закрытый секонд-хенд около разрушенного Шулявского путепровода. Там их проинструктируют, выдадут файеры, костюмы клоунов и плакаты, содержание которых отражает на раз планирующуюся российскую агрессию.Чувствую себя причастным к событию огромной исторической важности. И не только я один, поскольку с девяти утра во всех магазинах стоят огромные очереди за семками и попкорном. Опросил всех знакомых таксистов. Ни у кого не возникло даже тени сомнения в неизбежной победе Петра Алексеевича. Все они клеймили последними словами «московского пропагандиста» и клялись, что придут голосовать за Порошенко. Вот он, настоящий голос нации, а не продажные экзит-полы.Предвкушаю, как огромный стадион, заполненный бюджетниками, социальными работниками и учителями, в едином порыве будет скандировать «Х…ло!». Наш лидер отточил свое умение дебатировать на многочисленных любителях селфи во время предвыборного турне. Он блестяще развенчает все мыслимые и немыслимые провокации кремлевских агентов. Покроет стадион, как баран овцу. Можете даже не сомневаться. Под конец трехчасового шоу все будут каяться, массово записываться в «порохоботы» и сразу же, абсолютно спонтанно, поедут на передовую. Так и будет, вот увидите. Вместо многотысячного майдана – стотысячное шоу на «Олимпийском». В свете прожекторов лидер поведет свою паству к зияющим в кромешной темноте европейским вершинам. Думаю, даже случится маленькое чудо. Не знаю какое, но обязательно случится. Это будет знаком, который определит ход развития Украины на столетия вперед. Мощно и уверенно над страной взлетит неизменный курс геополитического развития. Все на дебаты! Думай! Мрий! Бух… Будуй! СУГС!