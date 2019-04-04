Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили по 14 лет колонии

Севастопольский городской суд приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которые обвиняются в подготовке диверсий в Крыму, к 14 годам лишения свободы каждого. "Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание

... в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима", - говорится в решении судей.



Также Бессарабову назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, Дудке - 350 тыс. рублей. Приговор возможно обжаловать в течение 10 дней.



Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор, сообщили ТАСС защитники осужденных. "Мы будем обжаловать", - сказал Сергей Легостов, представляющий интересы Дудки. Адвокат второго подсудимого Сергей Деменцевич заявил, что также намерен обжаловать приговор. "Я считаю, что приговор не соответствует действительности", - сказал он.



Представитель стороны обвинения сообщил, что решение об обжаловании будет принято после изучения материалов.



В Севастополе 9 ноября 2016 года была задержана украинская диверсионная группа, куда входили Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму. Гособвинение в ходе прений сторон просило 15 лет лишения свободы для Дудки, для Бессарабова - 14 лет и 10 месяцев.



Третий участник диверсионной группы Дмитрий Штыбликов уже получил срок. В ноябре 2018 года Севастопольский городской суд признал его виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов, назначив ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. рублей. Штыбликов признал вину в инкриминируемых преступлениях.

