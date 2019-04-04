Геращенко признала, что разместила фейк на российскую тему

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что опубликовала на своей Facebook-странице фейковую новость о якобы причастности российской компании к видеоролику кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, и удалила ее.



Ранее Зеленский опубликовал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Порошенко при условии, что они пройдут на самом большом в Киеве стадионе "Олимпийский" после медобследования на предмет алкоголя и наркотиков в крови кандидатов.



Геращенко разместила на своей странице в соцсети скриншот, в котором указывалось, что российская фирма Kedoo Entertainment Russia, которая занимается видеоконтентом, якобы имеет корпоративные права на этот видеоролик. По ее словам, Зеленский "еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России". Позднее пост был удален, а сама Геращенко признала, что разместила фейк.



"К фейкам и аферистам отношусь отрицательно. Поэтому фейки удаляю и признаю, если был фейк. Буду рада, если этого золотого правила соблюдать и оппоненты... Я против ложных новостей", - написала Геращенко на странице в Facebook.



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.

Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и Порошенко. По законодательству дебаты должны пройти в последнюю пятницу перед днем голосования – 19 апреля.

