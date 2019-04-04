Лишь один процент россиян симпатизирует Порошенко

Практически треть россиян (31%), осведомленных о президентских выборах на Украине, симпатизируют лидеру первого тура Владимиру Зеленскому, к его сопернику во втором туре, действующему главе государства Петру Порошенко расположен лишь 1% российских граждан, свидетельствует опрос ВЦИОМ.



По данным исследования, Зеленскому симпатизирует 31% россиян, Порошенко - 1%, обоим одинаково - тоже 1%.



Не расположены ни к одному из них 63% респондентов.



Основной причиной симпатии к Зеленскому 20% опрошенных называют свою антипатию к Порошенко. Ещё 18% связывают с Зеленским перемены к лучшему, 15% импонирует "новое лицо" у власти. Ещё 11% ответили, что симпатизируют лидеру гонки, так как он молодой и энергичный, а 9% верят, что Зеленский может наладить отношения Украины с Россией.



Большинство опрошенных (73%) на вопрос, нужен ли сейчас России человек, подобный Зеленскому, ответили отрицательно. Положительный ответ дали 8% граждан. Ещё 7% заявили, что ничего не знают о таком человеке, а 11% затруднились ответить.



Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2 апреля среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.



Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

