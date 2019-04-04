МИД России: НАТО подталкивает Киев к провокациям в Черном море

Наращивая свое военное присутствие в районе Черного моря, НАТО подталкивает власти Украины к новым провокациям, говорится в комментарии МИД РФ в связи с 70-летием альянса. "После милитаризации северо-востока Европы, ранее спокойного в военном отношении, в НАТО решили нарастить военное присутствие и на черноморском фланге.

Усиливаются все компоненты – воздушный, наземный и морской. Американский постоянный представитель при НАТО заявляет, что это делается "для гарантированного прохождения украинских судов", то есть подталкивает Киев к новым провокациям", - говорится в комментарии.



Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять пакет решений по Черному морю в ходе переговоров министров стран НАТО в Вашингтоне 3-4 апреля. Хатчисон пояснила, что пакет "увеличивает разведку", в том числе воздушную, предусматривает вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, "чтобы гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив".



Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

